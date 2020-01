Coppa Italia, Milan-Torino: ecco chi arbitra

MILANO – Domani sera il Milan tornerà in campo in Coppa Italia, ospitando a San Siro il Torino per i quarti di finale. Mercoledì, invece, sempre al Meazza sarà la volta di Inter e Fiorentina. Di seguito, le designazioni arbitrali per queste due sfide, rese note dall’Associazione Italiana Arbitri.

Milan-Torino (martedì 28/01 ore 20.45): Pasqua

Valeriani-Colarossi

IV: Giacomelli

VAR: Banti

AVAR: Preti.

Inter-Fiorentina (mercoledì 29/01 ore 20.45): Doveri

Del Giovane-Prenna

IV: La Penna

VAR: Mazzoleni

AVAR: Lo Cicero.