Coppa Italia, le probabili formazioni di Milan-Juventus

MILANO – Questa settimana torna la Coppa Italia con le semifinali d’andata. Domani sera andrà in scena Inter-Napoli mentre giovedì, sempre a San Siro, si sfideranno Milan e Juventus. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, potrebbe rilanciare dal primo minuto Calabria e Musacchio in difesa, mentre davanti dovrebbe essere confermata la coppia d’attacco scesa in campo nel derby: Ibrahimovic-Rebic. Anche a centrocampo tutto confermato, con Castillejo, Kessié, Bennacer e Calhanoglu. Di seguito, le probabili formazioni.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Stefano Pioli.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live