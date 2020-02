Coppa Italia – Le due semifinali di ritorno potrebbero essere rinviate a maggio

MILANO – L’allerta a causa del Coronavirus è massima. L’Italia è il terzo Paese con più contagi al mondo (il primo in Europa) e l’emergenza ha già portato al rinvio di moltissime partite di calcio fra Serie A e categorie minori. Stando Al Corriere della Sera, potrebbero essere rimandate anche le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan, attualmente in programma per il 4 e il 5 marzo. Secondo il quotidiano, le due sfide potrebbero slittare al 13 maggio, con conseguente spostamento di una settimana della finale. Questa sembra essere l’unica soluzione per far recuperare la partita di campionato fra Inter e Sampdoria, che verrebbe disputata proprio tra il 4 e il 5 marzo. A causa degli impegni europei, i nerazzurri difficilmente avrebbero altre settimane disponibili per recuperare la gara contro i blucerchiati.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live