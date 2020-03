Coppa Italia, Juve-Milan: rientrano Donnarumma e Kjaer

MILANO – Oggi il Milan non scenderà in campo contro il Genoa, ma fra tre giorni avrà un impegno fondamentale per la sua stagione: il ritorno della semifinale di Coppa Italia in casa della Juventus. I rossoneri, dopo l’1-1 casalingo dell’andata, per passare il turno devono vincere o, in alternativa, pareggiare segnando almeno due reti. Sono tante le assenze pesanti per Stefano Pioli, specialmente quelle di Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic ma, stando a ciò che riferisce Sky Sport 24, rientreranno dal primo minuto Gigio Donnarumma in porta e Simon Kjaer in difesa.

