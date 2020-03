Coppa Italia, Juve-Milan potrebbe giocarsi a porte chiuse

MILANO – Il calcio italiano sta attraversando un periodo in cui si decide tutto e il contrario di tutto nel giro di poche ore. Ciò potrebbe riguardare anche la partita di mercoledì sera, fra Juventus e Milan, in programma all’Allianz Stadium. L’opzione più accreditata, fino a stamattina, era che l’accesso all’impianto sportivo bianconero venisse concesso soltanto ai residenti in Piemonte. Tuttavia, stando a ciò che riporta TMW, è tornata a farsi concreta l’ipotesi di far giocare la partita a porte chiuse. La decisione definitiva verrà presa questa sera, in seguito ad una nuova riunione della Regione Piemonte.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...