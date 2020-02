Coppa Italia, già venduti più di 60.000 biglietti per Milan-Juve

MILANO – Archiviata la beffarda sconfitta nel derby, il Milan deve subito tornare al lavoro per preparare la prossima delicatissima sfida. Giovedì sera, infatti, si torna in campo a San Siro contro la Juventus, per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Nonostante sia un appuntamento infrasettimanale, e sia piuttosto forte la delusione per il derby perso, lo stadio si preannuncia ancora una volta gremito: come riferisce il quotidiano Tuttosport, a tre giorni dalla partita sono già stati venduti oltre sessantamila biglietti. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live