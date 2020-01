MILANO – Oggi è iniziata la vendita dei biglietti per Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia in programma il 12 febbraio a San Siro. Tra i rossoneri non ci sarà, per squalifica, Andrea Conti. Il terzino destro era diffidato ed è stato ammonito contro il Torino, per cui non sarà a disposizione di mister Pioli per la gara con i bianconeri. Il suo posto, con ogni probabilità, verrà preso da Davide Calabria, ormai recuperato dopo l’infortunio.