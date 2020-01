Conti: “Non è stata la nostra miglior partita, ma stiamo continuando a crescere”

MILANO – Nonostante una prestazione poco brillante, il Milan ha ottenuto il terzo successo di fila in campionato – quarto considerando anche la Coppa Italia – espugnando il Rigamonti di Brescia. La rete di Ante Rebic è bastata per conquistare tre punti che hanno portato il Diavolo, almeno temporaneamente, in zona Europa League per la prima volta dopo svariati mesi. Attraverso il proprio profilo Instagram, Andrea Conti, terzino rossonero, ha esternato la propria soddisfazione: “In un percorso di crescita ci sono alti e bassi, non è stata la nostra miglior partita ma trovare la vittoria in serate del genere fa crescere l’autostima e anche…i punti in classifica”.