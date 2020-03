Conti: “Ho sempre ricevuto tanto affetto dai tifosi. Il 12? Ecco perché l’ho scelto”

MILANO – Andrea Conti, terzino destro rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv: “Ho sempre ricevuto tanto affetto da parte dei tifosi e mi fa molto piacere. Non me lo spiego neanche io. Non ho dato a lungo il mio contributo sul campo per via degli infortuni, però nel mio piccolo sono sempre stato vicino alla squadra, penso che ciò sia stato molto apprezzato. Numero di maglia? Ho scelto il 12 perché io sono nato il 2 e la mia ragazza il 10. Volevo il 13, perché è il giorno del nostro fidanzamento, ma era già sulle spalle del capitano e non si poteva prendere”.

