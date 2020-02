MILANO – Andrea Conti, terzino destro rossonero, ha espresso la propria amarezza per il pareggio contro la Fiorentina, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Abbiamo sfiorato una vittoria che ci avrebbe portato ancora più su! Non vogliamo smettere di risalire la classifica ma resta comunque il rammarico per non aver portato a casa i tre punti”.