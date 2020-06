Condò: “Per il Milan non è un anno zero, c’è già una base da cui partire”

MILANO – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha parlato di Milan ai microfoni di Sky Sport: “Quando esistono tematiche fuori campo rilevanti, il rifugio di un calciatore deve essere l’orgoglio. Questo è un Milan che ripartirà probabilmente da Rangnick, ma non è un Milan all’anno zero: in squadra ci sono già Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez, che è un grande giocatore scoperto da Maldini, Bennacer, Rebic. C’è già una base fatta di ottimi calciatori, in grado di rendere il Milan competitivo per i primi sei posti. La base su cui costruire esiste, mentre nelle stagioni precedenti non c’era. Ovviamente a questi elementi ne vanno aggiunti altri, così da aumentare ulteriormente il livello della rosa”.

