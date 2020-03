Condò: “Milan, Pioli sta facendo bene. Rangnick lo vedo più come dirigente”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport 24, Paolo Condò ha detto la sua sul sempre più probabile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera: “Lo vedo più come direttore tecnico o sportivo, nel ruolo che sta svolgendo al Lipsia. E’ stato lo scopritore che ha lanciato Nagelsmann: lo stiamo vedendo a Lipsia, è veramente un candidato futuro per le panchine europee di altissimo livello. Se si dovesse decidere di concludere l’esperienza di Pioli, che in questo girone di ritorno sta facendo bene, bisognerebbe puntare sulla coppia Rangnick-Nagelsmann. Penso sia difficile portarlo via dal Lipsia, ma potrebbe dare un grande contributo a Rangnick”.

