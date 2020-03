Condò: “Milan? Non può essere Gazidis a scegliere l’allenatore”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha commentato la frattura che si è creata nella dirigenza milanista: “Inevitabilmente quanto accaduto porta a schierarsi con Boban e Maldini. Non può essere Gazidis a scegliere l’allenatore, Rangnick ha fatto delle cose splendide in Germania ma capisco perfettamente il parere di Maldini; il Milan si sta risollevando e gli acquisti che sembravano scarsi ora stanno crescendo, Boban e Maldini devono poter decidere”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live