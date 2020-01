Con Ibrahimovic è tutto un altro Milan: media punti da Scudetto

MILANO – E’ tutto un altro Milan da quando è tornato Zlatan Ibrahimovic. E non è semplice retorica: a dirlo sono i numeri in campo. La squadra di Stefano Pioli ha giocato quattro partite di campionato con lo svedese, ottenendo un pareggio e tre vittorie contro Sampdoria, Cagliari, Udinese e Brescia. Un calendario magari non complicatissimo, ma neppure Juventus e Inter sono riuscite a conquistare dieci punti nelle ultime quattro sfide. Soltanto la Lazio e il Verona (prossimo avversario del Milan), hanno fatto gli stessi punti dei rossoneri dall’inizio del nuovo anno.