Comi (Dg Torino): “Penalizzati dalla mancata espulsione di Rebic”

MILANO – Antonio Comi, direttore generale del Torino, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club granata per commentare la sconfitta contro il Milan: “Fino al 90′ eravamo qualificati. Siamo stati penalizzati dalla decisione dell’arbitro di non espellere Rebic al 36′. Era un cartellino rosso lampante. Un errore inspiegabile. Oltre all’arbitro c’è anche il VAR, che dovrebbe richiamarlo per fargli rivedere l’episodio. Siamo allibiti e delusi. Dal punto di vista della prestazione siamo contenti, perché la squadra ha reagito dopo la sconfitta con l’Atalanta. Venire a giocare a San Siro non era facile. Abbiamo fatto una bella prestazione ma siamo molto rammaricati per il risultato”.