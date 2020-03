Colombo: “Milan, serve chiarezza. Boban e Maldini? Comportamento giusto”

MILANO – Angelo Colombo, ex campione rossonero, si è espresso a TMW sul caos societario che sta avvolgendo il Milan: “Il comportamento di Boban e Maldini è giusto. Sono due persone concrete, che hanno vissuto il campo. E da dirigenti sono gli unici che ci mettono la faccia, sono sempre a disposizione e vicini ai giocatori. Purtroppo sono gli unici due ad essere criticati. Più di così cosa si pretende da loro? Il presidente non dice niente? Occorre essere chiari per il presente e per il futuro”.

