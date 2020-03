Collovati: “Pioli merita la conferma, ma Rangnick è un’idea affascinante”

MILANO – In attesa di capire se e quando terminerà l’attuale stagione, il Milan ha cominciato a pianificare la prossima. Per quel che riguarda la panchina, le possibilità che Pioli venga confermato sono poche. Non è un mistero, infatti, che Gazidis voglia puntare su Ralf Rangnick, affidandogli la doppia funzione di tecnico e dirigente. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ne ha parlato l’ex difensore rossonero Fulvio Collovati.

LE SUE PAROLE – “A Pioli non si può imputare nulla. Ha fatto un buon lavoro, ma mi sembra di capire che la società sia orientata su altre idee. Pioli però, secondo me, merita di sedere ancora sulla panchina del Milan per quanto fatto in questi mesi. Tuttavia, l’idea di puntare su Rangnick la trovo affascinante. Non c’è dubbio che sia il migliore nel valorizzare i giovani. E’ una qualità che gli riconoscono in tanti e per lui parlano i risultati di Lipsia e Salisburgo”.

