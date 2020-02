MILANO – Fulvio Collovati, uno dei più grandi doppi ex di Inter-Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione ‘Maracanà’, soffermandosi sull’importanza di Ibrahimovic per i rossoneri: “Il Milan è una squadra di giovani, alcuni potenzialmente molto forti, altri meno. C’era grande bisogno di un giocatore di personalità ed esperienza come Ibrahimovic. Ma qualche problema c’è, soprattutto in avanti”.

