Colantuono: “Milan? C’è bisogno che la società sia presente”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio 24, l’allenatore Stefano Colantuono si è espresso sulla situazione in casa Milan: “Le idee tra Boban e la società mi pare che non collimassero fin dall’inizio. Ci vuole una società presente, bisogna che la proprietà sia lì a decidere insieme. Chi arriverà partirà di nuovo da zero. Allenatore-manager? Non lo abbiamo mai fatto in Italia, non so se siamo pronti”.

