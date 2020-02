Coco: “Sarà un derby emozionante, entrambe hanno bisogno di vincere”

MILANO – Francesco Coco, doppio ex di Inter-Milan, ha parlato della stracittadina che andrà in scena questa sera ai microfoni di SportMediaset: “Non posso tifare per nessuno, ma credo che sarà un bel derby: serve al Milan per continuare la crescita verso l’Europa, serve all’Inter per agganciare la Juventus e, se accadesse, sarebbe un bene per il campionato italiano, visto il monopolio bianconero degli ultimi anni. Speriamo che il duello vada avanti fino alla fine, ma c’è anche la Lazio che non va sottovalutata. Il derby di stasera arriva in un momento particolare, credo proprio che sarà una grande partita, in grado di emozionare la gente”.