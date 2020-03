Cirio(Governatore Piemonte): “Juventus-Milan non è di mia competenza”

MILANO – E’ ancora in piedi l’ipotesi che Juventus-Milan di Coppa Italia, in scena fra due giorni all’Allianz Stadium di Torino, venga disputata senza pubblico. La decisione definitiva dovrebbe arrivare fra stasera e domattina e, con alcune dichiarazioni riportate da TMW, Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, ha fatto il punto della situazione: “La partita tra Juventus e Milan non è di mia competenza. Il presidente del Consiglio, con un decreto, ha stabilito che tutti gli eventi sportivi possono svolgersi. Saranno il Prefetto o il Sindaco di Torino a porre eventualmente delle limitazioni”.

