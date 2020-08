Calciomercato Milan – Confermato, ecco il colpo richiesto da Pioli: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini vuole accontentare Pioli: incontro con gli agenti

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sono giorni incandescenti per il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera sta raggiungendo gli obiettivi che si era prefissata al termine della scorsa stagione (rinnovo di Ibrahimovic) e si sta avvicinando a dei colpi importantissimi che permetterebbero alla squadra di Pioli di aumentare la propria competitività (Bakayoko, Diaz e forse Tonali). Ma Stefano Pioli ha presentato le proprie richieste a Maldini e Massara anche per il reparto arretrato. Come vi abbiamo raccontato più volte, il sogno del tecnico resta Milenkovic della Fiorentina, ma le richieste esagerate di Commisso (40 milioni) hanno bloccato sul nascere la trattativa. Poco male, dato che il mister rossonero ha caldeggiato, in alternativa, l’acquisto di German Pezzella, allenato per un paio di stagioni quando sedeva sulla panchina viola. Dopo le iniziali resistenze dei toscani, sembrerebbe che ora si sia aperto uno spiraglio importante per arrivare al centrale classe ’91. Secondo Tuttosport infatti, gli agenti del difensore argentino avrebbero incontrato la dirigenza del Diavolo due giorni fa presso la sede del Milan, rivelando come Commisso si accontenti di una cifra vicina ai 20 milioni per cedere il proprio capitano. Nelle intenzioni del club di via Aldo Rossi ci sarebbe l’inserimento di uno fra Duarte o Musacchio come parziale contropartita tecnica. Fino ad ora la Fiorentina ha sempre preteso cash, ma non è detto che la posizione dei toscani non possa ammorbidirsi. Pioli dunque potrebbe ben presto avere in rosa un altro centrale di sicuro affidamento e soprattutto che conosce molto bene. Ma non è finita qui. In arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi, cambia tutto: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA