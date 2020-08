Che futuro per Leo Duarte?

MILANO – Nella giornata di ieri, Alessandro Lucci è stato ricevuto a Casa Milan per fare il punto sulla situazione sul suo assistito Leo Duarte. Il difensore brasiliano è arrivato in Italia solamente l’anno scorso per 11 milioni, versati nelle casse del Flamengo. L’edizione odierna di “Tuttosport” sottolinea come la situazione del centrale sia ancora molto incerta. A determinare il futuro di Duarte saranno fondamentali i primi allenamenti della nuova stagione: solo a quel punto Pioli deciderà se puntare su di lui o se, per il bene del brasiliano, sia meglio cederlo in prestito.

