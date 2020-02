Cerruti: “Milan aggrappato a Ibra. Inter, l’assenza di Handanovic sarebbe pesantissima”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti si è espresso sul derby che andrà in scena domani sera: “Inter favorita? Forse, ma di scontato in una partita sola non c’è mai nulla. Se l’Inter non avesse Handanovic, sarebbe un grandissimo handicap. Perché lui è fondamentale, come Ibrahimovic per il Milan. Considero Handanovic uno dei portieri più forti del mondo. Tante volte l’Inter ha vinto proprio grazie alle sue parate”.

SUL MILAN – “E’ aggrappato disperatamente ad Ibrahimovic, che non sta benissimo. Quando si hanno 38 anni, si possono avere questi problemi. Mai come quest’anno è il salvatore della patria. Se sta bene, ci possono essere delle possibilità di successo, mentre la sua eventuale assenza peserebbe tanto”.