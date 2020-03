Carmignani: “Milan migliorato con Pioli, meriterebbe 5 punti in più”

MILANO – Pietro Carmignani, ex viceallenatore del Milan quando sulla panchina rossonera sedeva Arrigo Sacchi, è stato contattato dai microfoni di MilanNews: “Dopo il mercato di gennaio la squadra si è ripresa. Sono convinto che il Milan non abbia i punti che meriterebbe. I rossoneri hanno avuto più episodi casuali contrari che favorevoli: meriterebbero almeno quattro o cinque punti in più in classifica. Pioli? Il suo lavoro si è visto: con il Milan non è più stato alla mercé degli avversari, ma spesso ha imposto il suo gioco”.

