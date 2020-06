Caressa: “Grandi passi avanti per il Milan, ora c’è fiducia”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il telecronista Fabio Caressa ha commentato la vittoria ottenuta dal Milan per 2-0 sulla Roma: “La squadra rossonera ha fatto grandi passi avanti in termini di fiducia in sé stessa. Per una volta, i giocatori di Stefano Pioli hanno battuto una delle prime sei della classifica: è un buonissimo segnale. La Roma, dal canto suo, quest’anno non è mai riuscita a fare il salto di qualità, non ha mai cambiato passo. La squadra di Paulo Fonseca sta deludendo molto”.

