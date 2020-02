Capello: “Milan troppo timido, l’assenza di Ibra si è sentita”

MILANO – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Radio Uno dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic per questo Milan: “E’ un giocatore fondamentale, il punto di riferimento per tutta la squadra. Quando c’è lui, tiene in apprensione tutta la difesa avversaria. Ieri, senza Ibra, ho visto di nuovo un Milan timido a San Siro. L’assenza dello svedese si è sentita: quando c’è, i compagni ne traggono giovamento e riescono a fare cose diverse”.

Caricamento sondaggio...