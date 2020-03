Caos senza fine: Juventus-Milan rischia di essere rinviata

MILANO – E’ caos totale. La semifinale di ritorno in Coppa Italia fra Juventus e Milan, in programma domani sera a Torino, rischia concretamente di essere rinviata. Inizialmente si era deciso di far accedere all’Allianz Stadium soltanto i residenti in Piemonte. Nella giornata di ieri era invece emersa l’ipotesi che la sfida si disputasse direttamente a porte chiuse. In queste ore però, stando a ciò che riporta goal.com, sta diventando sempre più probabile che la gara non si svolga domani. Oggi pomeriggio è andato in scena un incontro fra Sindaco di Torino, Questore, Prefetto e rappresentanti della Juventus e la decisione, seppur non ancora definitiva, pare essere quella del rinvio a data da destinarsi.

