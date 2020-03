Caos Europa League: la Roma non può partire per Siviglia. E il Getafe…

MILANO – Ha dell’incredibile ciò che sta accadendo nel mondo del calcio. Ieri l’Atalanta ha giocato a Valencia in Champions League, ottenendo il passaggio ai quarti di finale, ma oggi le autorità spagnole hanno impedito alla Roma, a causa dell’emergenza Coronavirus, di partire per Siviglia, dove i giallorossi avrebbero dovuto giocare (domani sera) l’andata dei sedicesimi d’Europa League. Non solo, ma il Presidente del Getafe, avversario dell’Inter, ha comunicato di non avere alcuna intenzione di far partire la propria squadra per Milano. Insomma, al momento le due sfide sono rimandate a data da destinarsi ma è chiaro, ormai, come l’Uefa debba prendere in considerazione l’ipotesi di sospendere le coppe europee.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...