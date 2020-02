Canovi: “L’esplosione di Rebic? E’ il grande rinforzo del Milan…”

MILANO – L’operatore di mercato Dario Canovi, contattato dai microfoni di TMW, ha parlato di Ante Rebic, uomo del momento in casa rossonera: “Secondo me la riscoperta di Rebic è stata il miglior colpo del mercato invernale. Sta dimostrando di esser stato un acquisto indovinato, anche se gli è servito tempo per imporsi. Lo considero un acquisto nuovo perché ha cominciato a rendere proprio da gennaio. Il colpo invernale vero e proprio invece è Eriksen, abbiamo già visto qualche lampo. Anche lui ha bisogno di tempo, ma è un grande calciatore e farà molto bene”.

