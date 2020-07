Calhanoglu, record personale di assist

MILANO – Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori rinati sotto la cura Pioli e ieri è stato grande protagonista della vittoria del Milan contro il Sassuolo servendo due splendidi assist per Ibrahimovic. Nel campionato post Covid, il turco è il calciatore che ha servito più assist in Serie A, a pari merito con Alexis Sanchez dell’Inter: 7. E pensare che fino allo stop il numero 10 ne aveva serviti appena uno. Con un totale di 8 passaggi vincenti, il turco ha stabilito il suo primato personale in una singola stagione.

