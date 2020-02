Calhanoglu, ottimismo sui tempi di recupero: potrebbe tornare già a Firenze

MILANO – Hakan Calhanoglu è stato il grande assente in casa rossonera nella partita vinta ieri contro il Torino. Il numero 10 ha accusato un affaticamento muscolare, che non gli ha permesso neppure di essere convocato. Tuttavia, stando a ciò che riferisce l’edizione odierna di SportMediaset, aleggia un certo ottimismo sui tempi di recupero: ci sono infatti buone possibilità che il turco torni a disposizione di Pioli già da sabato, per l’insidiosissima trasferta a Firenze contro la Fiorentina.

