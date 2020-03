Calabria: “Fermarsi è stato giusto, ora ci alleniamo in casa”

MILANO – Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Trascorro le giornate facendo cose normali. Cerco di allenarci un minimo, così come i miei compagni. Poi leggo e guardo la televisione. Per gli allenamenti abbiamo un programmino: uso un po’ la bicicletta con tutte le precauzioni del caso. Poi quando torno faccio qualche esercizio per la parte alta a corpo libero. Giusto fermarsi? Sì, eravamo preoccupati soprattutto per le nostre famiglie, per i nonni e i parenti più fragili. Ho sentito Cutrone, è stato male per qualche giorno. Non ha avuto problemi respiratori, ma ha avuto la febbre a 39-39,5 per qualche giorno”.

