Cagni: “Milan? Alla proprietà non interessa nulla della storia del club”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, l’allenatore Gigi Cagni si è espresso su come il Fondo Elliott stia gestendo il Milan: “I proprietari sono americani e vogliono guadagnare il più possibile. A loro non gliene frega niente della storia del club rossonero. Fanno dei conti e decidono, vanno per la loro strada. Hanno preso Ivan Gazidis, poi è stato scelto un tecnico che non è andato bene. Vedremo come si comporteranno a fine stagione”.

