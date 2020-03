Cagliari, Zenga si presenta: “Voglio portare entusiasmo e follia, dobbiamo indossare l’elmetto”

MILANO – Mentre non accenna a placarsi la grande confusione che sta avvolgendo il calcio italiano, il Cagliari apre un nuovo ciclo targato Walter Zenga, ingaggiato dal Presidente Giulini per sostituire l’esonerato Rolando Maran. Il nuovo tecnico rossoblu ha parlato oggi in conferenza stampa: “Ho trovato una buona squadra nel primo allenamento. Cercherò di trasmettere entusiasmo. Sono ottimista, provo a guardare sempre le cose in maniera positiva. Io, quando vado in panchina, indosso l’elmetto e voglio che i giocatori facciano altrettanto, sudando la maglia. Sono venuto perché il Cagliari è una squadra con una grande storia e rappresenta un’intera regione. Mi sono prefissato di portare entusiasmo e follia, perché solo così si può davvero sognare”.

