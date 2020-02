Buriani: “Il Milan ha ritrovato equilibrio, con Ibra è un’altra musica”

MILANO – Ruben Buriani, ex esterno rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva: “Il Milan ha ritrovato un certo equilibrio. Ora subisce un po’ meno e crea di più. Bennacer non è un fenomeno, ma è un buon giocatore, sa tenere bene le linee ed è importante in questo momento per il centrocampo. Ibra? Con il suo temperamento ha dato carattere alla squadra, è un giocatore che incute timore agli avversari, sa giocare e si difende bene. La sua presenza si fa sentire. Sta dando il suo contributo, a me sembra ancora integro e in grado di dire la sua”.

