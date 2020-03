Budan: “Vi dico perché Dani Olmo ha rifiutato il Milan”

MILANO – L’ex centravanti Igor Budan, intervistato dai microfoni di TMW, ha parlato di Dani Olmo e del motivo per cui ha rifiutato l’offerta del Milan: “Il Lipsia è la scelta migliore per le sue caratteristiche. Se uno che ha fatto le giovanili nel Barcellona va a Zagabria pur di giocare, diventa chiara la sua voglia di imporsi. Ha un padre molto presente nella sua vita, è sempre stato consigliato bene. Se non ha scelto il Milan è per il progetto. Magari i rossoneri offrivano di più economicamente, ma se sei nato nel Barcellona non vai a Zagabria se pensi prima ai soldi. Il Lipsia è la squadra con il progetto tecnico ideale per continuare a crescere”.

