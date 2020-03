Bucciantini: “Serve chiarezza, lo Stato dev’essere la nostra bussola”

MILANO – Anche Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sul problema legato alla diffusione del Coronavirus: “Non voglio entrare nel merito della questione se sia giusto giocare oppure no. Abbiamo bisogno che lo Stato in questi momenti di emergenza sia la nostra bussola. Nei momenti come questo lo Stato deve essere più limpido da vedere, non più famoso. Non deve essere oscurato da opportunismi, battaglie e incoerenze. E’ ormai la terza volta che a ridosso di una partita non si sappia cosa fare: serve chiarezza”.

