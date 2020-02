Bucciantini: “Milan, il punto debole è la continuità”

MILANO – Marco Bucciantini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei punti deboli che il Milan continua a palesare: “Il Milan è capace di fare male anche alle grandi squadre, ma continua a mancargli la continuità. Pioli ha spiegato che i giocatori non sono ancora mentalmente pronti per rendere al massimo in novanta minuti, per cui spesso non riesce a fare risultato contro le grandi. Il derby è stato l’esempio lampante. Questo accade un po’ per gioventù e un po’ per la distanza dal vertice della classifica, che magari toglie concentrazione”.

