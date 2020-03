Brocchi: “Ibra al Monza? Sbagliato pensare che non sia possibile”

MILANO – Il sogno di mercato di Berlusconi e Galliani, presidente e amministratore delegato del Monza, è prendere Zlatan Ibrahimovic. Una suggestione che, se si verificasse, sarebbe davvero clamorosa. Ai microfoni di Telelombardia, ne ha parlato Christian Brocchi, allenatore della squadra brianzola: “Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l’arrivo di Ibra? C’è solo una cosa sbagliata: pensare che questo non sia possibile”.

