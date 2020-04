Brescia, Tonali: “Sì, tifo Milan. Ma non penso al mercato…”

MILANO – Sandro Tonali, giovanissimo centrocampista del Brescia e della Nazionale, è uno dei principali gioielli del calcio italiano e sarà al centro di moltissime voci nella prossima sessione di calciomercato. Su di lui c’è anche un forte interesse del Milan, la sua squadra del cuore. Lo stesso Tonali ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera.

LE SUE PAROLE – “Al mercato non ci penso, almeno non ora. Mi interessa, quando sarà davvero possibile, chiudere al meglio la stagione, perché sento di avere ancora molto da dare al Brescia, che ha creduto in me. Poi vedremo. Cellino mi vuole bene come fossi suo figlio. E io voglio molto bene a lui, mi dà sempre consigli importanti per aiutarmi a migliorare. Se tifo Milan? Sì, è vero. E Gattuso era il mio idolo. Invece fra i giocatori ancora in attività mi ispiro a Modric”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live