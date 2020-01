MILANO – Stando a quanto riportato dall’autorevole fonte Opta, guardando alle statistiche e ai dati, in avvicinamento alla sfida tra Brescia e Milan, spunta un dato particolare. Le rondinelle, infatti, in questo campionato sono la squadra che ha perso più volte in casa con ben 7 sconfitte maturate nel corso del girone d’andata. Tutti, al Milan, si augurano che questo dato venga nuovamente aggiornato proprio questa sera.