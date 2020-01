Brescia, Corini: “Milan squadra in salute. Ibra? Giocatore incredibile”

MILANO – Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Milan: “La squadra ha dimostrato di mettere in campo la giusta cattiveria domenica scorsa contro il Cagliari, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Domani affrontiamo una squadra in salute, che ha ritrovato un grande calciatore come Ibrahimovic, il quale ha dimostrato ancora il suo valore straordinario. E’ un giocatore di livello incredibile e può essere incontenibile. A prescindere da lui, dobbiamo considerare anche ciò che crea intorno a sé. Noi, dal canto nostro, dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita per cercare di fare risultato”.