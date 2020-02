MILANO – L’ex calciatore Massimo Brambati, oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando anche dell’allenatore rossonero Stefano Pioli: “C’è un punto di domanda: la società che progetto ha? Punta ad andare in Champions League? Se vuole fare un salto in avanti, che non sta facendo neanche quest’anno, allora Pioli non va bene e bisognerebbe prendere uno simile ad Antonio Conte. Punterei su Gasperini. Non si deve partire da Ibrahimovic, ma dal tecnico”.