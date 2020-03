Brambati controcorrente: “Boban e Maldini? Non mi sembra abbiano ottenuto risultati brillanti”

MILANO – Nonostante moltissimi esponenti del mondo del calcio si siano schierati a favore di Boban e Maldini, ai microfoni di TMW Radio si è fatta sentire una voce ‘fuori dal coro’. E’ quella dell’ex calciatore Massimo Brambati, il quale si è espresso così sull’imminente addio dei due dirigenti rossoneri: “Elliott è un fondo che non vuole vincere, ha solo puntato a spendere poco, sperando di ottenere buoni risultati per poi rivendere il club a molto. Boban e Maldini, dal canto loro, non hanno conseguito un grande risultato dal punto di vista tecnico. Ci sono stati grossi errori. Uno non si può inventare la professione di dirigente solo perché è stato un grande calciatore. Inoltre, nel calcio sono tutti legati ai risultati e quelli ottenuti da Maldini e Boban non sono stati particolarmente brillanti”.

