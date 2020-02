Braida: “Milan, senza Ibra sarebbero guai seri…”

MILANO – L’ex direttore sportivo rossonero, Ariedo Braida, ha commentato la sconfitta del Milan nel derby ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: “Speravo in una vittoria del Milan dopo quel primo tempo meraviglioso, ma nel calcio bisogna accettare ogni risultato. Se non ci fosse Ibrahimovic, sarebbero guai seri. Però resto fiducioso, i rossoneri torneranno ai vertici. La cessione di Piatek? Difficile dare giudizi. In questo momento il calcio difetta di attaccanti. Piatek quest’anno non ha trovato la stessa continuità della passata stagione, è un buon giocatore ma non è un fuoriclasse. È difficile fare determinate valutazioni dall’esterno”.