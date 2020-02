MILANO – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’ in vista del derby in programma domenica sera: “Ovviamente il cuore dice Milan. Mi auguro che ritrovi l’orgoglio, perché ora la squadra non sta facendo cose importanti, purtroppo. Mi auguro che il Milan torni combattivo e che i giocatori dimostrino di meritarsi la maglia rossonera con tutta la sua storia. Spero tanto che vincano i giocatori di Pioli”.