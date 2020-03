Braglia: “Per raggiungere risultati occorre tempo, sto con Boban”

MILANO – L’ex portiere rossonero Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato la situazione creatasi nella dirigenza milanista: “Credo che Boban sia la persona giusta per svolgere il ruolo che occupa. Per raggiungere certi obiettivi di mercato, sono mancati anche i fondi. Il fatto di far trapelare che Gazidis abbia contattato un allenatore senza consultare prima Maldini e Boban, credo che si potesse evitare. Vista l’importanza della società, si poteva evitare di rendere pubblica tutta la vicenda. Serve tempo per raggiungerei risultati, non si possono ottenere in poco tempo. Alcuni errori sono stati commessi, ma sto dalla parte di Boban”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...