Braglia: “Non credo che il Milan tornerà grande in tempi brevi”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha parlato di Gigio Donnarumma: “E’ un grande portiere, ma non penso che resterà, più che altro per una questione d’ingaggio. Al suo posto prenderei Sirigu. In generale però non credo che il Milan possa tornare grande in tempi brevi. Emergenza Coronavirus? Dico semplicemente di stare a casa. Non so quando ne usciremo, ancora troppa gente sta prendendo sotto gamba il problema”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...