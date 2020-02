Braglia: “Milan e Genoa in un buon momento, bravi Pioli e Nicola”

MILANO – Simone Braglia, ex portiere che ha vestito sia la maglia del Milan che del Genoa, ha parlato ai microfoni di MilanNews della sfida di domenica fra il Diavolo e il Grifone: “Sono squadre che stanno facendo molto bene in quest’ultimo periodo, nonostante la classifica sia negativa per entrambe. Il Milan con Pioli e Ibrahimovic sta trovando continuità, mentre il Genoa, con l’arrivo di Nicola, sta fornendo prestazioni di carattere. Ai rossoblu mancava fiducia e con Nicola la stanno acquisendo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...